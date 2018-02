''Ele sabia o que estava fazendo''

Um de seus filmes brasileiros preferidos é O Assalto ao Trem Pagador, de Roberto Farias, de 1962. "Brinco com o Roberto dizendo que ele fez O Assalto do século 20 e eu, o do 21." Desde o começo, sua ideia era apresentar uma reflexão sobre o Brasil. "Criamos todos aqueles núcleos no roteiro pensando nisso, mas o filme no papel é diferente. O que me surpreende é como essa história adquiriu humor na tela. Sempre teve essa coisa, o jeito brasileiro, mas com os atores, a montagem, se acentuou."

Paulo gostaria de ter tido mais dinheiro e mais tempo - filmou em cinco semanas -, mas não se desculpa. Milhem Cortaz conta: "Nos momentos de dúvida, quando ia pedir socorro para ele, o Paulo me tranquilizava. Dizia que sabia o que estava fazendo. E sabia mesmo."