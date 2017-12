'Ele me salvou', diz Camila Pitanga sobre Domingos Montagner

RIO - A atriz Camila Pitanga, que estava no Rio São Francisco com o ator Domingos Montagner quando ele morreu afogado, na tarde da última quinta-feira, 15, disse, em entrevista ao programa “Fantástico”, da TV Globo, exibida neste domingo, 18, que o ator lhe deu uma “oportunidade de viver”.

“Eu queria salvar o meu amigo e vi que não podia. Provavelmente alguma coisa devia estar segurando a perna dele quando ele submergiu. Pensei na minha filha nesse átimo de segundo. Ele sumiu. Em nenhum momento ele me pegou (para tentar escapar da correnteza). Ele me salvou. Sabia o que estava acontecendo e me deu a oportunidade de viver. É uma coisa muito generosa. Ele só dizia ‘Ca, eu não tô conseguindo. Eu vi o último olhar dele”.

Camila contou que a correnteza não parecia forte quando eles mergulharam, e que Domingos foi tragado repentinamente. “Eu dizia: ‘vem, Domingos’. Ele aparentava estar paralisado. Não saía do lugar. Ele subiu e desceu duas vezes.” Ela revelou que vai continuar gravando a novela “Velho Chico” como forma de prestar uma homenagem ao amigo. O folhetim será concluído em duas semanas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os dois atores, o par romântico Santo e Tereza, haviam terminado de gravar suas cenas, na região que fica na divisa entre Sergipe e Alagoas, e queriam se despedir do São Francisco, em torno do qual gira a trama da novela. Foram levados até a localidade da tragédia, chamada de Prainha, por um motorista da produção. Ele sugeriu perguntar a moradores qual seria um local seguro para o mergulho dos artistas, mas tanto Domingos quanto Camila dispensaram a ajuda.

O bombeiro que localizou o corpo do ator, Sinério dos Santos, declarou ao “Fantástico” que mesmo mergulhadores profissionais têm medo da se banhar ali, pelo fato de as águas serem mexidas, em decorrência da proximidade da usina hidrelétrica de Xingó. O fundo tem buracos e pedras. Não há placas de sinalização contraindicando a entrada na água. A prefeitura do município sergipano de Canindé de São Francisco, onde fica a Prainha, anunciou que vai interditar a área.

Os atores caíram no rio, segundo Camila, e pouco depois começaram a ser puxados pela correnteza. A atriz conseguiu se agarrar a uma pedra, mas Domingos foi tragado para o fundo do rio, numa área onde se formara um redemoinho – a equipe do “Fantástico” foi até lá e registrou imagens no mesmo local, onde é possível ver a força desse fenômeno. Camila tentou salvar Domingos, em desespero, e chegou a ouvi-lo dizer: “Não vou conseguir, tô cansado”.

Um bombeiro chegou ao local em quinze minutos, segundo a reportagem do “Fantástico”. O primeiro chamado foi registrado às 13h56. O corpo de Domingos foi encontrado quatro horas depois, preso entre duas pedras, a 18 metros de profundidade e a 320 metros da margem do rio. Ele foi enterrado sábado em São Paulo, sua cidade.

Coautor de “Velho Chico”, Bruno Luperi, neto do criador, Benedito Ruy Barbosa, disse que a morte de Santo na trama está descartada, numa decisão tomada depois de consultada a viúva de Domingos, Luciana de Lima. “A dor de todos é muito grande, mas não podemos ser injustos com o trabalho dele”, disse Luperi ao “Fantástico”.

A reportagem exibiu as últimas cenas gravadas por Montagner como Santo, na companhia de Camila e de Gabriel Leone, que faz seu filho na novela. Santo mexe na terra e depois dá as mãos à amada e ao filho. Também foi entrevistada a atriz Lucy Alves, que em “Velho Chico” é Luiza, mulher da qual ele se separou para ficar com Tereza: ela contou da felicidade do amigo ao voltar à região nordestina para novas gravações, que marcam o fim da novela (o último capítulo deve ir ao ar daqui a duas semanas).

“Ele estava radiante naquele dia, em clima de comemoração com os colegas, o trabalho, de estar voltando ao sertão, onde tudo começou”, lamentou Lucy. Ela disse que Camila a convidara, numa mensagem de áudio deixada em seu celular, para mergulhar no São Francisco com ela e Domingos. Lucy só não foi porque já havia deixado a cidade.