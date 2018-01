'Ele foi o pensador de uma arte nacional, diz Guel Arraes

Diretor da adaptação de O Auto da Compadecida para a TV e para o cinema, Guel Arraes tem lembranças antigas de do escritor paraibano. "Eu conheci Ariano desde menino e o encontrei várias vezes ao longo de todo esse tempo. Admiro-o duplamente, pelo grande artista que ele é e pela forma como levou sua vida sempre, coerente com sua forma de pensar, com suas convicções. Ele viveu sua obra e sua obra é a transfiguração de sua vida", declarou ao Estado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para Arraes, o autor deu um tratamento especial à cultura do País. "Ariano é um erudito que pensou e recriou a arte popular brasileira. Um autor universal, mas que sempre viveu simplesmente, perto de suas raízes e perto do povo, conversando com ele. Ariano foi um humanista brasileiro. Além de um grande escritor, foi também o pensador de uma arte nacional, e um pensador do nosso País como um todo. A literatura foi o seu ponto de partida, mas isso se expandia por outras áreas."