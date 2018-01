Elba Ramalho comemora 30 anos de carreira em show Comemorando três décadas de carreira, Elba Ramalho se apresenta sexta-feira no Sesc Santo André, onde rememora sucessos e passagens de sua vida, com temas famosos como "Asa Branca", "A Vida do Viajante", "Todo Sentimento" e "Doce de Coco".