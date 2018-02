Ela soube fazer da vida cotidiana o tema para seus sucessos

Mas talvez seja mais bonito ver Amy Winehouse dentro de contexto geracional sincero e simples a qual ela esteve inserida e que por alguns motivos foi luminar. Ela era capaz de fazer de uma cotidiana e mundana ida a um bar uma linda letra de música. A amiga "pop/reggae" Lily Allen, o rapper The Streets e o grupo de rock Arctic Monkeys, nisso, são excelentes parceiros de Amy.

Enquanto a primeira fez a fama com uma música sobre um "pé-na-bunda", o The Streets chegava perto do "rap perfeito" narrando a ida a um pub para ver um jogo de futebol ou o Arctic Monkeys descrevia como era tratado pelos seguranças na fila de entrada de um clube, Amy estourou mundialmente com suas conversinhas com o pai sobre se devia ou não ir a uma clínica de reabilitação para tratar de seu vício em drogas e bebidas (Rehab). O pai dizia que ela estava bem, ela preferia ficar em casa com o namorado e na conversa com o doutor dizia que não tinha ideia de por que precisava de ajuda médica. Isso sempre disse muito sobre Amy no artístico e no pessoal, não?

Uma das canções mais belas, seja no conjunto de sua obra, seja na música inglesa no geral, é You Know I"m No Good, cujo título já diz muito do recado que Amy sempre quis passar para quem quisesse ouvi-la. Na música, ela contava de brigas com o namorado, de traições com o ex, de conversas no bar regadas a cerveja Stella Artois. É o cotidiano besta de uma "inglesa comum" nas paradas de sucesso do planeta todo.

Repare: com Amy Winehouse, Arctic Monkeys, The Streets, Lily Allen e um monte de outros, não existe poesia na letra, definições elocubrativas sobre o amor e a vida. A não ser que isso tudo seja pintado com as cores de um cotidiano ordinário. A letra dessa moçada da nova música dá a letra de suas vidas. No caso de Amy, passamos a conhecê-la tanto por suas canções que sua morte nem chega, assim, a ser uma surpresa. Estava escrito em suas músicas.

LÚCIO RIBEIRO É COLUNISTA DO C2+MÚSICA