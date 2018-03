Ela que passa Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça... É ela que passa, num doce balanço, a caminho do... (Epa, ela está voltando. Deve ter visto algum conhecido dentro do bar). A caminho do mar. (Não, agora é a caminho do bar. E na minha direção!) Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema... (Ela está falando comigo!)