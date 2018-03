'Ela preenche seus papéis com verdade', diz Marco Nanini RIO - Marco Nanini pertence a um capítulo relevante da trajetória de Camilla Amado, mais exatamente a partir do início dos anos 1970, quando ela se arriscou a produzir Encontro no Bar, de Bráulio Pedroso. Não foi uma empreitada fácil. "Tinha ficado viúva e precisava cuidar de dois filhos pequenos. Contraí empréstimo em banco. E a montagem resultou num grande fracasso. Fui obrigada a dispensar Otávio Augusto e Zanoni Ferrite. Numa manhã, Nanini surgiu. Propôs substituir Zanoni. Nós ensaiamos, estreamos, mas não foi ninguém. Aí resolvemos apostar num projeto escola sobre Martins Pena. Antônio Pedro sugeriu As Desgraças de Uma Criança. Permanecemos anos em cartaz", relembra. Nanini não mede palavras ao falar de Camilla. "Além de ser uma atriz extraordinária, que preenche as personagens com verdade, ela é uma amiga que prezo demais", declara.