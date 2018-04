''Ela é muito reservada, mas é um doce'' Os engarrafamentos forçaram Janelle Monáe, que abriu para Amy Winehouse, a cantar para uma Arena ainda por encher. Às 20h30, quando a cantora entrou no palco, a pista mais cara estava quase vazia. Mas o som vigoroso de Janelle - prejudicado por uma inexplicável má equalização, que doía nos ouvidos - conquistou fãs. Ao fim do show, os músicos foram para a galera. Tiraram fotos e até paqueraram brasileiras. O baixista Calvin Palmer contava que a banda se dá muito bem com a de Amy. Mas ela se mantém na dela. "Amy é muito reservada, mas é um doce. E está bem saudável", garantiu.