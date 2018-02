El Mercadillo Arte abrirá amanhã na Vila Madalena Tem início a partir das 18h do sábado mais uma edição do El Mercadillo Arte, feira de rua que promove o comércio coletivo e a arte, no Centro Cultural Rio Verde, Vila Madalena, em São Paulo. Além da feira de arte, moda, gastronomia decoração e multimidia haverá apresentações musicais com o Grupo Khamanbe, numa mescla vibrante do flamenco, jazz e música brasileira; Grupo El Loop, que faz uma viagem musical por vertentes do Blues Urbano, Rural, Grooves, Boogies, Temperos Funk''s; Quarteto Cubano - Latim Jazz e show de flamenco com Ana Cristina Marzagão, Miguel Alonso e Milene Muñoz.