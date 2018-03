El Bulli é o melhor restaurante do mundo; D.O.M. é o 24.º

O restaurante El Bulli do célebre chef espanhol Ferrán Adriá foi eleito pelo quarto ano consecutivo o melhor restaurante do mundo nesta segunda, 19, em Londres, na festa de entrega do prêmio da prestigiada revista Restaurant, considerado o 'Oscar' da gastronomia. Destaque para o restaurante brasileiro D.O.M. de Alex Atala, que além de passar do 40.º para o 24.º lugar, foi eleito o melhor restaurante da América do Sul, em votação realizada por mais de 800 chefs, críticos e especialistas do setor.

Assim como no ano passado, o segundo lugar ficou com o restaurante The Fat Duck localizado em Bray, no condado de Berkshire, nas proximidades de Londres, do britânico Heston Blumenthal. O terceiro posto coube ao dinamarquês Noma, o único de Copenhague que possui duas estrelas Michelin.

Os Estados Unidos e a França tiveram o maior número de restaurantes na lista, oito cada.

Entre os dez primeiros da lista dos 50 melhores restaurantes do mundo figuram três espanhóis, os vascos Mugaritz de Andoni Luis Aduriz (4.º), Arzak de Juan Mari Arzak (8.º), e o catalão El Celler de Can Roca de Joan Roca (5.º). A Espanha que obteve ainda com os restaurantes vascos Martín Berasategui (33.º) e Asador Etxebarride de Victor Arginzoniz (39.º), ficou com 6 restaurantes na lista, mesmo número obtido pela Itália.

O prêmio especial pela brilhante carreira foi entregue ao chef francês Jöel Robuchon, que em 1989 já havia recebido o título de 'chef do século' do influente guia de restaurantes Gault Millau.

O melhor restaurante do mundo, o El Bulli fica em Roses (Girona), possui três estrelas Michelin e liderou o ranking após ganhar uma votação da qual participaram mais de 800 chefs, críticos e especialistas do setor. Adriá, reconhecido como "o alquimista da cozinha", seduz há anos os paladares mais exigentes experimentando ingredientes tão revolucionários como o nitrogênio líquido.

Os prêmios da revista Restaurant que são entregues há oito anos e definidos por meio dos votos de um jurado formado por juízes internacionais, conhecidos coletivamente como Academia Nespresso dos 50 melhores restaurantes do mundo.