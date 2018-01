El Bulli de Ferran Adrià lidera lista da 'Revista Restaurant'

A revista Restaurant anunciou no final da tarde desta segunda, 21, em Londres, com a presença dos chefs, sua lista dos 50 melhores restaurantes do mundo. Pela primeira vez desde que a lista vem sendo elaborada, um restaurante, o El Bulli de Ferran Adrià, manteve a posição de número 1 por 3 anos consecutivos, superando o Fat Duck de Heston Blumenthal (primeiro em 2005) e o French Laundry de Thomas Keller (primeiro em 2003 e 2004). Andoni Luis Aduriz, do Mugaritz, saltou para 4.º lugar, um reconhecimento decisivo ao talento do chef basco. O dinamarquês René Redzepi do Noma, que surpreendeu no ano passado entrando na lista, subiu para a 10.ª posição, o que coloca a nova cozinha escandinava definitivamente no roteiro dos comilões internacionais. O brasileiro Alex Atala desceu duas posições, frustrando uma expectativa de que subiria, mas continua bem situado entre os 50 tops do planeta: é o 40.º e o único da América Latina . Dentre as novidades, aparece o Asador Etxebarri de Victor Arguinzoniz e desaparece o Taillevent, coincidindo com a morte recente de seu dono e inspirador. Agora é a discussão de méritos e equívocos da lista. E a espera de um ano para nova rodada. Confira lista dos 50 melhores restaurantes do mundo: 1 El Bulli - Espanha http://www.elbulli.com/ 2 The Fat Duck - Reino Unido http://www.fatduck.co.uk/ 3 Pierre Gagnaire - França http://www.pierre-gagnaire.com/ 4 Mugaritz - Espanha http://www.mugaritz.com/ 5 The French Laundry - Estados Unidos http://www.frenchlaundry.com/ 6 Per Se - Estados Unidos http://www.perseny.com/ 7 Bras - França http://www.michel-bras.com/ 8 Arzak - Espanha http://www.arzak.es/ 9 Tetsuya’s - Austrália http://www.tetsuyas.com/ 10 Noma - Dinamarca http://www.noma.dk/ 11 L’Astrance - França 12 Gambero Rosso - Itália http://www.gamberorosso.it/ 13 Restaurant Gordon Ramsay - Reino Unido http://www.gordonramsay.com/ 14 L’Atelier de Joël Robuchon - Paris França http://www.joel-robuchon.com/ 15 Le Louis XV - Mônaco http://www.alain-ducasse.com/ 16 St John - Reino Unido http://www.stjohnrestaurant.co.uk/ 17 Jean Georges - Estados Unidos http://www.jean-georges.com/ 18 Alain Ducasse au Plaza Athénée - França http://www.alain-ducasse.com/ 19 Hakkasan - Reino Unido 20 Le Bernardin - Estados Unidos http://www.le-bernardin.com/ 21 Alinea - Estados Unidos http://www.alinearestaurant.com/ 22 Le Gavroche - Reino Unido http://www.le-gavroche.co.uk/ 23 Dal Pescatore - Itália http://www.dalpescatore.com/ 24 Le Cinq - França www.fourseasons.com/paris 25 Troisgros - França http://www.troisgros.fr/ 26 El Celler de Can Roca - Espanha http://www.cellercanroca.com/ 27 Restaurant de l’Hôtel de Ville - Suíça http://www.philippe-rochat.ch/ 28 Hof Van Cleve - Bélgica http://www.hofvancleve.com/ 29 Martin Berasategui - Espanha http://www.martinberasategui.com/ 30 Nobu London - Reino Unido http://www.noburestaurants.com/ 31 Can Fabes - Espanha http://www.canfabes.com/ 32 Enoteca Pinchiorri - Itália http://www.enotecapinchiorri.com/ 33 Restaurant le Meurice - França http://www.lemeurice.com/ 34 Vendôme - Alemanha http://www.schlossbensberg.com/ 35 Die Schwarzwaldstube - Alemanha http://www.traube-tonbach.de/ 36 Le Calandre - Itália http://www.calandre.com/ 37 Chez Panisse - Estados Unidos http://www.chezpanisse.com/ 38 Charlie Trotter’s - Estados Unidos http://www.charlietrotters.com/ 39 Chez Dominique - Finlândia http://www.chezdominique.fi/ 40 D.O.M. Brasil http://www.domrestaurante.com.br/ 41 Daniel - Estados Unidos http://www.danielnyc.com/ 42 Oud Sluis - Holanda http://www.oudsluis.nl/ 43 Ristorante Cracco - Itália 44 Asador Etxebarri - Espanha http://www.asadoretxebarri.com/ 45 Les Ambassadeurs - França http://www.crillon.com/ 46 L’Arpege - França http://www.alain-passard.com/ 47 Tantris - Alemanha http://www.tantris.de/ 48 Oaxen Skärgårdskrog - Suécia http://www.oaxenkrog.se/ 49 Rockpool - Austrália http://www.rockpoolsydney.com/ 50 Le Quartier Français - África do Sul http://www.lequartier.co.za/