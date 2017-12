Egito registra primeiro domínio árabe na Internet

A iniciativa para estimular o uso do árabe na rede foi lançada nesta segunda-feira depois do registro do nome de domínio, que abriu suas portas na Internet a milhões de falantes de árabe desencorajados pela barreira do idioma.

Analistas dizem que o árabe responde por apenas 1 por cento do conteúdo on-line.

O Egito, o primeiro dos nove países árabes que se registrou até agora, adotou o nome de domínio ".misr", a palavra árabe de Egito e escrita dessa forma.

O ministro de Comunicação e Tecnologia da Informação, Tarek Kamel, disse que ambas as iniciativas fazem parte da campanha de seu país para estimular os conteúdos eletrônicos e ampliar o acesso a eles para as pessoas que falam árabe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Marwa Awad)