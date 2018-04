Egito recupera duas peças de 3.400 anos que seriam leiloadas

O Egito recuperou duas peças que datam da época do faraó Amenhotep III, há 3.400 anos, de uma casa de leilões em Nova York, informou neste sábado, 11, o jornal oficial egípcio Al Ahram. As duas fontes de alabastro em forma de pato saíram do Egito ilegalmente nos anos 70. Há um ano, foram achadas numa casa de leilões em Nova York, à venda por US$ 30 mil, segundo o jornal. Um arqueólogo alemão descobriu em 1979 as peças em Dahshur, junto ao planalto de Giza, onde ficam as Pirâmides. A recuperação das antiguidades, segundo o jornal, foi possível graças à cooperação entre o consulado egípcio em Nova York e a administração de alfândegas americana. A recuperação das antiguidades que saíram do Egito de maneira ilegal faz parte de uma intensa campanha do Ministério da Cultura para recuperar milhares de peças roubadas.