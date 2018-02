Egito recupera 90 obras da antiguidade em Israel

As autoridades egípsicas recuperaram um total de 90 peças da antiguidade que estavam a venda de forma ilegal em uma casa de leilões em Jerusalém, Israel, informou neste domingo o ministério de Antiguidades egípcio.

Em um comunicado, o departamento explicou que, depois de reconhecer que as peças pertecem à uma civilação antiga, o ministério edípcio do Exterior pediu às autoridades israelenses que suspendessem a venda até que os responsáveis por ela comprovassem a posse das propriedades.

Contudo, Israel confiscou as peças depois que a casa de leilões no consegui comprovar a posse das peças, depois de ter vendido outras vinte obras que se suspeita serem também antiguidades egípcias.

O Egito pediu que Israel investigue os responsáveis pela casa de leilões para encontrar o destino das obras já vendidas e recuperá-las.

O comunicado não explica que tipo de antiguidades foram encontradas nem a que período pertencem. Por sua vez, o diretor do departamento de Antiguidades Recuperadas, Ali Ahmed, assinalou que sua administração detectou mais peças expostas em salas de leilões israelenses e exigiu que as autoridades do país tomem as medidas necessárias para recuperá-las.