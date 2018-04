Efeito 3D é destaque de 2 filmes que estreiam em SP

A experiência dos Jonas Brothers vem na sequência de U23D, lançado no ano passado pelo grupo de Bono Vox, pioneiro no que deve se transformar em forte tendência. Dirigido por Bruce Hendricks, que também fez Hannah Montana & Millie Cyrus - O Melhor dos Dois Mundos, também adolescente e também em três dimensões, o filme alterna imagens dos bastidores da turnê com números musicais tirados de uma apresentação no ano passado.

Outro documentário também explora bem essa tecnologia, Estação Espacial 3D estreia na sala Imax do shopping Bourbon Pompeia, mostrando o registro de astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS). Foram necessários dois anos e meio para que se construísse duas câmeras 3D especialmente desenvolvidas para filmar no espaço. Uma delas ficou dentro da estação por 337 dias e outra no compartimento de carga dos ônibus espaciais, participando de sete viagens entre a Terra e a ISS. Vinte e cinco astronautas foram treinados para filmar, iluminar e captar som para Imax.

Assim como o último filme em exibição na sala Imax - sobre o fundo do mar - este também tem curta duração, apenas 47 minutos. Como a exibição é totalmente em 3D, todas as sessões são dubladas. No original é o ator Tom Cruise quem narra o documentário. Como o preço das cópias é muito caro e a tecnologia Imax está disponível em poucos países, o filme chega ao País com quase oito anos de atraso, mas nem por isso desatualizada ou menos interessante. As informações são do Jornal da Tarde.