Edusp comemora 20 anos com lançamento de milésimo título

A Editora da Universidade de São Paulo (Edusp) comemora nesta terça-feira, 25, o vigésimo aniversário da criação de seu Departamento Editorial. Para marcar a data, a editora fará uma festa na sede da Fiesp onde lançará seu milésimo título, Épicos (em co-edição com a Imprensa Oficial do Estado), que inaugura a Coleção Multiclássicos, organizada por Ivan Teixeira. Referência entre as editoras universitárias brasileiras, nesses vinte anos, a Edusp ganhou mais de 60 prêmios Jabuti. Até a criação do Departamento Editorial, a editora só fazia co-edições. A reformulação da editora, iniciada pelo professor e crítico João Alexandre Barbosa (1937-2006) e por Plínio Martins Filho na gestão do reitor José Goldenberg, marcou o início de uma nova fase do livro universitário no Brasil. Atualmente, o catálogo da Edusp possui obras em todas as áreas, incluindo as mais recentes teorias e pesquisas científicas, além de trabalhos sobre grandes artistas brasileiros. Épicos, escrito por João Adolfo Hansen, da Faculdade de Letras da USP, é um estudo profundo sobre o gênero épico. O próximo volume da Multiclássicos será sobre romances da segunda metade do século XIX e deverá se chamar Naturalistas.