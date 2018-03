'Edukators', filme sobre pacifistas, vira peça no Rio

Jan (Fabrício Belsoff) e Peter (Pablo Sanábio) são dois jovens idealistas que acham que ainda podem mudar o mundo. Indignados com o sistema, eles invadem mansões para divulgar suas mensagens de protesto. Jule (Natália Lage) se junta à dupla e propõe invadir a casa do milionário Hardenberg (Edmilson Barros), a quem deve dinheiro.

Algo obviamente tem que dar errado. E o enredo leva a um conflito entre duas gerações hoje tão distintas, mas que já compartilharam os mesmos valores. "É um momento interessante quando os jovens descobrem que o milionário já teve os mesmos ideais que eles, e nada mudou. É como encontrar o próprio futuro potencial", diz Weingartner, que está de passagem no Brasil para assistir à estreia da peça.

O diretor João Fonseca captou a dinâmica de movimentação do filme e a levou para espaços não convencionais. "A peça começa no terraço de um prédio, e eu achei a ideia muito irresistível. E se passa em vários ambientes, então pensamos em usar também a linguagem de vídeo, que tem a ver com o espaço. Estamos fazendo uma experiência, vamos ver se vai dar certo."

A sala intimista onde ocorre a maior parte da encenação, com capacidade para pouco mais de 50 lugares, e a ambientação usada no prólogo, com a movimentação dos atores entre a plateia, geram o mesmo efeito obtido no filme - no longa, Weingartner usou a câmera digital na mão e trouxe as lentes curtas sempre bem próximas dos atores. O resultado: o espectador tem a sensação de que os personagens saltam aos olhos. Eles estão mais perto do que imaginávamos - e nós queremos nos aproximar ainda mais. A história é um estimulante convite à reflexão. Depois da temporada no Rio, a peça viajará a São Paulo no mês de abril, onde deve entrar em cartaz no Sesc Belenzinho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

EDUKATORS

Oi Futuro Flamengo. Rua Dois de Dezembro, 63, tel. (21) 3131-3060. 5ª a dom., às 20h. R$ 20. Até 31/3.