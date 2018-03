Edu Negrão lança álbum instrumental 'Verdenovo' Um dos fatores que limitam o interesse do grande público por música instrumental é o excesso de cabecismo e virtuosismo por parte dos músicos. O guitarrista paulistano Edu Negrão - que faz show de lançamento do terceiro álbum, "Verdenovo", hoje no Tom Jazz, em São Paulo, - é comedido nesse aspecto. "Gosto de fazer música para quem não é músico. A gente tem de contagiar as pessoas", diz. "Tem coisas de jazz, com 10 minutos de solo, que são um porre", reconhece.