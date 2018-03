Premiado três vezes em sua estreia literária, o inglês Edmund de Waal nasceu em Londres há 47 anos e, antes de se dedicar à carreira literária, era conhecido como ceramista, autor de instalações exibidas na Tate Britain e, no ano passado, no Victoria and Alberta Museum. Nomeado oficial do Império Britânico, De Waal é descendente de uma das famílias mais tradicionais da Europa, os Ephrussi, retratados em seu primeiro livro, A Lebre Com Olhos de Âmbar