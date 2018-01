Edla Van Steen vai receber a Comenda do Mérito Cultural Cruz e Souza

O Conselho Estadual de Cultura (CEC) de Santa Catarina definiu os agraciados com a Comenda do Mérito Cultural Cruz e Sousa, "pela contribuição para o enriquecimento ou defesa da cultura e do patrimônio histórico e artístico" do estado. Segundo nota divulgada nesta segunda-feira, 13, a colaboradora de longa data do Estado Edla Van Steen é a agraciada na área de letras.

Os outros homenageados são: Alzemi Machado (patrimônio), Anna Lindner (patrimônio), Bia Mattar (dança), Ilka Boaventura (antropologia), Roselaine Vinhas (gestão) e Zenirma Martins (patrimônio). A entidade escolhida para ser condecorada neste ano foi o Grupo de Teatro Cirquinho do Revirado.

Como ocorreu em 2016, o processo de escolha dos homenageados contou novamente com a participação popular.

A cerimônia de entrega da medalha será realizada no dia 24 de novembro, no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis, com início às 19h30.