Editores de poesia fazem encontro melancólico Um muro de lamentações - foi assim, entre irônico e melancólico, que o grupo de editores de poesia comentou o encontro deste domingo do Festival de Poesia de Goyaz. Foi sob a sombra de problemas que parecem eternos, como dívidas, escasso interesse das livrarias e venda reduzida, que Jorge Viveiros de Castro (editora 7 Letras), Ricardo Corona (Medusa) e Plínio Martins (Edusp e Ateliê), mediados por Henryk Siewierski (Editora UnB), falaram sobre sua luta de lançar um tipo de obra que emplaca, cada vez mais, o título de maldita. "A primeira condição de editar poesia é não enquadrar essa atividade como um negócio", disse Castro, ciente de que o editor deve representar a ponte entre a arte e o público. "É por isso que os grandes livreiros não se interessam por poesia, pois vivem do instantâneo, do best-seller, das vendas imediatas. Trabalhar com poemas é algo artesanal: as tiragens muitas vezes não passam de 600 exemplares e mesmo assim não se esgotam." No comando da carioca 7 Letras há dez anos, período em que lançou mais de 300 títulos, Castro lembra que a sobrevivência da editora se deveu à diversificação dos títulos - se inicialmente publicava apenas poesia, hoje é obrigado a se render a todos os gêneros. "Mesmo assim, a maior parte dos originais que recebo por semana é de poesia, algo como seis entre dez." Mais radical em seu negócio, Ricardo Corona luta para manter viva a curitibana Medusa. Uma luta inglória. "Sou um editor fracassado, pois não entendo como o livro de poesia não consegue entrar no fluxo de vendas das livrarias", comenta ele que, ao invés de entregar os pontos, decidiu atacar pelos caminhos que conhece. Ao entender a edição de um livro como um trabalho estético, Corona prefere não se preocupar com a pressão externa, evitando a luta de mercado e utilizando de modernas ferramentas como fonte de divulgação como os blogs. "Afinal, o livro de poesia é a última fronteira: não se trata de um trabalho comum, daí a necessidade de um cuidado diferenciado." Poesia vende tão bem quanto ficção Mais experiente (trabalhou antes na Perspectiva), Plínio Martins revelou um realismo aterrador. Para ele, o negócio do livro é o pior do mundo. "Se eu compro um carro avaliado em 20 mil reais, posso pagá-lo em até 24 meses; agora se a edição de um livro me custa o mesmo valor, tenho de pagá-la em, no máximo, 90 dias", explica que, há dez anos no comando da Ateliê, só conseguiu equilibrar financeiramente a editora por publicar clássicos. "Meu best-seller é Gil Vicente", disse ele, com a certeza de que os lucros só serão desfrutados pelos herdeiros. "Trata-se de um negócio a longuíssimo prazo e basta dar uma olhada hoje nos grandes grupos editoriais brasileiros: com algumas exceções, quem está no comando é o filho ou o neto do fundador." Martins tocou também em outro assunto delicado. Para ele, o livro de poesia vende tão bem quanto o de ficção. A diferença, acredita, está na resistência do público a aceitar um autor novo. "Por isso que também acredito que o investimento deve ser no autor e não no livro", comenta. "Se a primeira obra não deu certo, tem de se insistir no segundo, no terceiro até que finalmente o escritor seja reconhecido." Nem que para isso, reconhece, o autor tenha de mudar para outra editora, maior e mais bem equipada. Cético, Martins criticou entidades que deveriam se preocupar com o desenvolvimento do mercado editorial, como a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e Sindicato Nacional dos Editores de Livro (Snel). "Eles não gostam do livro mas sim do negócio de livros: vivem mais preocupados em vender edições para o governo." Essa falta de proteção acaba permitindo ações maléficas como a transformação sofrida pela editora Ática: segundo Martins, ao passar para o comando francês, a editora se desvencilho dos escritores que vendiam menos de cinco mil exemplares. E é o que pode explicar também a descabida diferença entre o número de editoras e o de livrarias - segundo dados recentes, existem no Brasil cerca de 4.200 editoras contra 1.300 livrarias. "Mesmo assim, ainda tenho esperança ao notar que, na recente Bienal do Livro, durante o último fim de semana de seu funcionamento, mais pessoas pagaram ingresso para ver o livro que para ir a um estádio de futebol. Com sorte, logo teremos pessoas pagando ingresso para comprar um livro e, quem sabe um pouco mais adiante, para ler um livro." O último dia do festival previa ainda a realização de uma mesa com o poeta piauiense Manoel Ricardo de Lima, a paulista Maria Lúcia Dal Farra e o crítico goiano Heleno Godoy. E as oficinas pretendiam explorar o diálogo da poesia com outras formas de expressão artística: Poesia e Novas Mídias, com o poeta goiano Marcos Caiado; Poesia e Tradução, com o poeta chileno Álvaro Faleiros; Poesia no Teatro, com o professor de literatura André Gomes, da UnB; e Poesia Encenada, com o Grupo da Universidade Estadual de Goiás.