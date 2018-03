Editoras oferecem R$ 14 milhões por memórias de Keith Richards

A disputa entre várias editoras pelos direitos de publicação da autobiografia do roqueiro Keith Richards elevou o adiantamento a ser pago ao co-fundador dos Rolling Stones para cerca de R$ 14 milhões (US$ 7,3 milhões). O jornal New York Post afirmou na edição desta quinta-feira que os lances acabaram se concentrando entre duas editoras: a HarperCollins, unidade da News Corporation, e a Little Brown, uma divisão da Hachette Filipacchi. Como há um impasse entre as duas em relação ao preço, disse o Post, citando uma fonte não identificada, a escolha ficará por conta do editor e da campanha de marketing planejada para o livro. De acordo com o jornal, a única meta de Keith Richards é superar o adiantamento de quase R$ 10 milhões (US$ 5 milhões) obtido por Eric Clapton para sua própria autobiografia, prevista para ser lançada em outubro.