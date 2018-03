Editoras lançam livros em tributo a Michael Jackson

As revistas norte-americanas "People" e "Life" estão preparando edições comemorativas, previstas para agosto. Livros tributo das editoras Triumph Books e Whitman Publishing, ambos chamados "Michael Jackson", estão previstos para chegar às livrarias até o fim da semana. Ian Halperin, que já escreveu sobre músicos como Kurt Cobain e Celine Dion, estava trabalhando em um livro sobre Michael Jackson quando ele morreu, na semana passada. O livro de Halperin "Unmasked: The Final Years of Michael Jackson" tem lançamento previsto para o fim de julho.