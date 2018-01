Editoras da Libre chegam ao Salão do Livro de Paris O Salão do Livro de Paris, que será inaugurado na quinta-feira, terá representantes brasileiros. A associação que reúne as editoras independentes, de médio e pequeno porte, a Libre (Liga Brasileira de Editoras), está conquistando novos mercados. Distantes de eventos de grande porte como a Bienal do Livro de São Paulo e a Bienal do Rio, a Libre tem conquistado seu espaço no mercado internacional do livro. Depois de participar da Feira do Livro de Frankfurt, considerada a maior do mundo e do salão do livro de Havana, em Cuba, entre outros, a Livre terá um estande no Salão do Livro de Paris. Além disso, o presidente da entidade, Araken Ribeiro (Contra Capa), sua vice, Mary Lou Paris (Terceiro Nome) e Ivana Jinkings (Boitempo), devem firmar um acordo de intercâmbio cultural entre editores através da Secretaria de Cultura do Município de São Paulo e da região da Île de France, que inclui Paris.