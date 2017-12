Editora reimprime obra de Gabriel García Márquez

A morte do escritor colombiano Gabriel García Márquez, no dia 17, aos 87 anos, aumentou a procura por sua obra nas livrarias brasileiras. Redes como a Cultura viram seus estoques se esgotarem no fim de semana.

Por conta disso, a editora Record, que publica aqui os livros de Gabo, já prepara um rápido esquema de reimpressão. A começar por 'Viver Para Contar', o primeiro volume de uma série de três que o autor não consegui escrever, com suas memórias - como se trata da obra que tinha menos exemplares em estoque, a Record já iniciou a reimpressão de mais 5 mil cópias.

Também foi adiantado para maio a reimpressão, com novo projeto gráfico, de três obras que estava previstas para julho: 'Olhos do Cão Azul', 'O Outono do Patriarca' e 'A Revoada'.

Os demais livros ainda não começaram a ser reimpressos, pois a editora garante tê-los em estoque. Mas, se a demanda das livrarias aumentar, a Record inicia o trabalho com outros títulos