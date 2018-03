Editora recupera em livro textos de Álvaro Lins

Seu nome era Álvaro Lins, pernambucano de Caruaru, e foi um dos mais profícuos intelectuais de sua época. "Se houvesse que se traçar a genealogia do tipo ''diário crítico'', então seria preciso, após Montaigne e Gide, falar de Charles du Bos e Álvaro Lins", sentenciou o sociólogo francês Roger Bastide. Já George Bernanos profetizou que ele usufruiria toda a vida do "ódio dos mesquinhos".

A partir de um "rodapé semanal" escrito no antigo "Correio da Manhã", no Rio de Janeiro, Lins espraiou influência, polêmica, verve, ironia, destruição e construção no ambiente literário nacional. "E não há dúvida de que o sr. Álvaro Lins é, quimicamente falando, o crítico mais puro que existe hoje em dia no Brasil", disse o insuspeito crítico literário Antonio Candido.

Problema é que ao mito não se contrapunha um testamento adequado em texto. Sua obra ficou encerrada em artigos velhos. Até que, por obra da pernambucana Cepe Editora, saiu este ano o volume "Álvaro Lins - Sobre Crítica e Críticos" (241 págs, R$ 35), compilação de sua produção entre 1941 e 1963 (ele morreu em 1970, no Rio). A organização é de Eduardo Cesar Maia. É um assombro o frescor das ideias e da sua presença de espírito em embates admiráveis.

Álvaro Lins tinha como mote a ideia de que "certos ódios honram mais do que a solidariedade". Não os cultivava, mas quando eles o atingiam, se nutria deles para crescer no combate crítico. "Eu sou talvez o crítico que, nos seus artigos, menos fornece frases de elogios para a propaganda na capa dos livros", divertia-se. Brémond, Baléry, Joyce, Machado, Dostoievski, Mário de Andrade, Goethe, Flaubert: tudo passava pelo seu coador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.