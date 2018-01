EDITORA PREMIA LIVROS INÉDITOS Para marcar seus 30 anos de atividade, a editora Petit, dedicada principalmente à publicação de livros espíritas, vai premiar três obras inéditas nas categorias romance espírita, livro de autoajuda voltado para o crescimento pessoal e um ensaio doutrinário (de tema livre). As inscrições vão até o dia 2 de abril. Autores de qualquer idade poderão concorrer ao prêmio, mas os menores de 18 anos devem apresentar, juntamente com documentos necessários, uma autorização assinada pelos pais ou responsáveis. A inscrição é gratuita e o regulamento, ficha de inscrição e demais informações podem ser encontrados no site www.petit.com.br.