Editora Patuá lança poesias de autores inéditos A Editora Patuá apresenta nesta quinta-feira (23), às 19h, no Bar Canto Madalena (Rua Medeiros de Albuquerque, 47), os dois primeiros títulos da coleção de poesia Patuscada: Poemas em Autoplágio, de Wilson Caritta, e Domingo no Matadouro, de Marcelo Pierotti. Coordenada por Aline Rocha e Eduardo Lacerda, a coleção, que recebeu o apoio do Proac, terá 12 títulos no total, todos de poetas inéditos. Em junho serão lançadas obras de Susanna Busato e Leo Chioda.