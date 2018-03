Editora lança nova edição da obra de Vinicius de Moraes Antonio Candido, o maior crítico literário do País, que completa 90 anos amanhã, disse de Vinicius de Moraes (1913-1980) que é "um dos poucos poetas que conservaram no seio da modernidade toda a força da grande tradição lírica da língua portuguesa" no posfácio de ''Nova Antologia Poética'', um dos três volumes da nova edição de sua obra completa que a Companhia das Letras lança em 19 títulos até 2011. Esse e dois outros livros do começo de carreira - ''O Caminho para a Distância'' (1933) e ''Poemas, Sonetos e Baladas'' (1946) - chegam às livrarias na segunda-feira, dia 28, com coordenação editorial do também poeta Eucanaã Ferraz, que cuida da obra de Vinicius desde 2003, ano em que a família disponibilizou na internet os textos do parceiro de Tom Jobim, com quem compôs o hino da bossa nova, Garota de Ipanema (1962). O lançamento da coleção vem acompanhado de uma série de eventos em agosto, a começar pela aula-show em que a cantora Paula Morelembaum e o professor e compositor José Miguel Wisnik, acompanhados pelo crítico e músico Arthur Nestrovski, darão no dia 4, às 20 h, na Casa da Cultura Laura Alvim, no Rio, show que será reprisado no dia seguinte em São Paulo, às 21 horas, no Sesc Pompéia. No mesmo local, no dia 6, o organizador da coleção, Eucanaã Ferraz, Wisnik e convidados debatem a obra do poeta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.