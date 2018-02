Editora lança edição luxo sobre Vinícius de Moraes ?Nenhum outro de sua geração viveu com tamanha intensidade o que os românticos chamavam de ?vida de poeta? e nenhum outro de qualquer geração conseguiu abolir, com igual êxito, as fronteiras entre o erudito e o popular?. A avaliação citada é sobre Vinicius de Moraes que completaria 94 anos em 2007 e que até hoje - e, pode-se dizer, para sempre -, vive no imaginário popular marcando história na música brasileira. O eterno poeta, que nos deixou em 1980, está ?de volta? - em fotos e palavras. Há pouco mais de um mês e meio da data de nascimento de Vinicius de Moraes (19 de outubro), a Editora Jobim Music traz às livrarias, a partir do dia 4, a obra ?Cancioneiro Vinicius de Moraes - Biografia e Obras Selecionadas?. Trata-se de uma edição luxuosa que mescla arte com biografia, e que se divide em dois livros. Um, de autoria de Sérgio Augusto, relata a vida do poeta que, além de músico, também foi diplomata e jornalista. Nele, também foram publicadas cartas inéditas escritas por Vinícius para familiares e amigos e, ainda, entrevistas concedidas por ele para falar de uma arte do qual dominava muito bem: a música. O outro livro é um volume de arranjos - songbook - para piano de sua obra musical, e que foi coordenado por Paulo Jobim. Estão lá canções românticas de Vinicius e parcerias, como ?Pela luz dos olhos teus?, ?Eu sei que vou te amar?, ?Insensatez?, ?Você e eu?, e os afro-sambas ?Canto de Ossanha? e ?Berimbau?. Há ainda músicas com Chico Buarque (?Desalento? e ?Valsinha?), com Edu Lobo (?Arrastão? e ?Canção do Amanhecer?), entre outras, num total de 57 composições. O volume traz introdução de Eucanaã Ferraz, texto da contracapa de seu amigo Chico, transcrição e edição dos textos por Maria Lucia Rangel, desenhos de Carlos Leão e coordenação editorial e direção de arte de Elianne Canetti Jobim. A publicação dessa obra, que foca o Vinicius compositor, integra-se à ?Cancioneiro Vinicius de Moraes - Orfeu?, que a Editora Jobim Music lançou em 2003, quando ele completaria 90 anos. Os fãs podem preparas os bolsos para adquirir esta nova obra. A edição de ?Cancioneiro Vinicius de Moraes - Biografia e Obras Selecionadas? sai por nada menos que R$ 215,00. O lançamento da obra começa hoje por São Paulo, a partir das 19h30, na Livraria Cultura, na Av. Paulista. Sérgio Augusto, Paulo Jobim, Susana Moraes, filha de Vinicius que apresenta a edição, e Ana Lontra Jobim, coordenadora geral do projeto, estarão na ocasião. No Rio de Janeiro, a noite de autógrafos acontece dia 12 de setembro, a partir das 20h, na Livraria Argumento, no Leblon, com as mesmas presenças da capital paulista. Nos dois eventos, o poeta carioca Eucanaã Ferraz fará a leitura de textos de Vinicius. Cancioneiro Vinicius de Moraes - Biografia e Obras Selecionadas. Editora Jobim Music. Lançamento, dia 3, na Livraria Cultura, em SP, e dia 12, na Livraria Argumento, no Rio. Preço de capa: R$ 215,00.