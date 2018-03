Editora de 'Harry Potter' nega acusação de plágio A Bloomsbury Publishing, editora dos livros da série do menino bruxo Harry Potter, qualificou hoje a acusação de plágio movida contra a escritora J. K. Rowling como "desprovida de fundamento, substância e verdade". No processo, a escritora é acusada de roubar a ideia de um escritor chamado Adrian Jacobs, já falecido. O processo contra J. K. Rowling é movido pelos responsáveis pelo patrimônio do autor.