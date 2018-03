Editora de 'Harry Potter' nega acusação de plágio

A editora dos livros da série do menino bruxo Harry Potter anunciou nesta terça-feira que pretende defender-se de um processo de plágio movido contra a escritora J. K. Rowling.

Por meio de um comunicado, a Bloomsbury Publishing informa que, no processo, a autora da série de êxito mundial é acusada de roubar a ideia para seu personagem de um escritor chamado Adrian Jacobs.

O autor em questão já morreu, mas o processo está sendo movido pelos responsáveis pelo patrimônio deixado por ele. A Bloomsbury qualificou a acusação de plágio como "desprovida de fundamento, substância e verdade".

Ainda de acordo com a editora, J. K. Rowling, que tornou-se uma das mulheres mais ricas da Grã-Bretanha por causa do sucesso de Harry Potter, "nunca ouvira falar antes de Adrian Jacobs nem havia visto, lido ou tomado conhecimento" do livro dele.

A Bloomsbury afirma que o livro de Jacobs, Willy the Wizard, teve distribuição limitada. As informações são da Associated Press.