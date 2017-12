Editora de 'Game of Thrones' morre atacada por leão em safari

Katherine Chappell, editora de efeitos visuais que trabalhou na série Game of Thrones e em filmes como Capitão América 2: O Soldado Invernal e Godzilla, morreu atacada por um leão durante um safari em Joanesburgo, África do Sul, na segunda-feira, 1. Ela tinha 29 anos e transitava por um parque, quando o animal a atacou pela janela do carro em que estava.

A editora participava de uma missão voluntária para proteger a vida selvagem no continente. Scott Simpson, assistente de operações do Lion Park, afirmou que a editora foi atacada enquanto tirava fotos. "Eles estavam com as janelas abertas, o que é estritemente contra a política de segurança", disse. Paramédicos tentaram socorrer Chappell, mas não obtiveram sucessos. A irmã de a editora, Jennifer, postou um tributo a ela em sua página no Facebook. "Katie era uma mulher brilhante, generosa e aventureira. A energia e paixão dela não pôde ser contida por continentes e oceanos. Ela era muito querida e compartilhou seu amor pela vida com aqueles que conheceu".