Editora Contexto promove debate sobre o Brasil recente A Editora Contexto, em parceria com a Livraria Cultura, promove na terça-feira, 10, às 19 horas, o debate 20 anos de Brasil (1987 - 2007) - Um Olhar Histórico, Um Olhar Jornalístico, com o jornalista João Batista Natali e o historiador Jaime Pinsky. O evento será realizado no Fórum de Debates da própria Livraria Cultura, do Shopping Villa-Lobos. A idéia é refletir sobre estes 20 anos de história recente do País, na visão de dois especialistas em suas respectivas áreas de atuação. Na ocasião, será lançado o livro Brasil no Contexto, que reúne 18 artigos de personalidades como Heródoto Barbeiro e Leandro Fortes. 20 anos de Brasil (1987 - 2007) - Um Olhar Histórico, Um Olhar Jornalístico. Livraria Cultura, do Shopping Villa-Lobos. Av. Nações Unidas, 4777. 10/4, às 19 horas