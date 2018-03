Editor do 'Estado' vence Prêmio Shell de Teatro de São Paulo

A 20.ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo foi realizada na noite de terça-feira, 18, e, como na edição do Rio de Janeiro, contou com a apresentação do ator José Wilker, como mestre-de-cerimônias. Veja também: Galeria de fotos do Prêmio Shell Os principais prêmios da noite ficaram com Cibele Forjaz, pela direção da peça Vemvai - O Caminho dos Mortos e Dib Carneiro Neto, autor de Salmo 91, e editor do Caderno 2 de O Estado de S. Paulo. Cada vencedor recebeu uma escultura em metal do artista plástico Domenico Calabroni, com a forma de uma concha dourada, inspirada no logotipo da Shell, e ainda um prêmio individual de R$ 8 mil. Criado em 1989, o Prêmio Shell de Teatro continua sendo um ponto de referência nos palcos brasileiros. Ele é oferecido aos maiores destaques do ano nas cidades do Rio e de São Paulo separadamente e premia as categorias autor, diretor, ator, atriz, cenografia, iluminação, música, figurino e categoria especial. Confira abaixo a lista completa dos vencedores do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo deste ano: Direção - Cibele Forjaz, por Vemvai - O Caminho dos Mortos Autor - Dib Carneiro Neto, por Salmo 91 Ator - Rodolfo Vaz, por Salmo 91 Atriz - Lúcia Romano, por Vemvai - O Caminho dos Mortos Cenário - Gilberto Gawronski, por Por Uma Vida um Pouco Menos Ordinária Figurino - Márcio Vinícius, por Divinas Palavras Iluminação - Fábio Retti, por O Homem Provisório Música - Johann Alex de Souza, por Aos que Virão Depois de Nós KASSANDRA IN PROCESS Categoria especial - Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, pela pesquisa e criação coletivas do espetáculo Aos que Virão Depois de Nós KASSANDRA IN PROCESS Homenagem - Ilo Krugli, pelo espírito de resistência e relevante contribuição ao teatro brasileiro.