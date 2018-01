Edital foi responsável pela criação do Festival de Poesia de Goyaz Um edital para a atividade comercial em cidades patrimônio histórico, lançado pelo Programa Monumenta em 2005, permitiu a realização do Festival de Poesia de Goyaz. No primeiro edital, quase 200 projetos foram apresentados, vindos de todas as regiões do País. E o que possibilitou a criação do festival ficou em terceiro lugar. Segundo o arquiteto e professor de História da Arquitetura Luiz Fernando Almeida, que acumula as funções de presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e de coordenador do Documenta, o objetivo é fazer um processo de aproximação política federal da cultura à realidade das cidades. "Na fronteira entre a natureza ancestral e a realidade da arquitetura restaurada, Goiás sempre foi terra dedicada à poesia", comenta, no programa de apresentação do festival, Graça Ramos, uma das organizadoras, lembrando ainda que foi na cidade em que nasceu Cora Coralina, uma das grandes poetas contemporâneas brasileiras. São quatro dias dedicados a palestras, leituras, recitais, ofícios, encontros com editores, lançamentos, autógrafos e exposições. A abertura, que aconteceu na noite de quinta-feira, dia 23, houve uma homenagem especial a Manoel de Barros, representado pela filha Martha, que lançou o novo livro do poeta, ´Memórias Inventadas II´ (Planeta do Brasil), por ela ilustrado. Na sexta, começaram os debates que, até domingo, vão reunir nomes como Antônio Cícero, Paulo Henrique Britto, Fabrício Carpinejar, Affonso Romano de Sant´Anna, Carlito Azevedo, Alice Ruiz, entre outros poetas. Além das mesas-redondas, estão programadas oficinas e leituras com poetas como Chacal, Álvaro Faleiros e outros. Segundo os organizadores, o festival nasceu a partir de uma dupla reflexão. Primeiro, pensou-se no crescente interesse do público brasileiro e estrangeiro por encontros literários. E, em segundo, verificou-se a constatação de que, dentro do mercado editorial, as edições de poesia crescem vertiginosamente.