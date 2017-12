Edital de colaboração contempla quatro filmes Quatro projetos foram selecionados para receber verbas da Comissão Binacional de Seleção do Edital de Coprodução Brasil-Argentina, parceria da Ancine com o Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Do lado do Brasil, os vencedores foram Mate-me Por Favor, de Anita Rocha Da Silveira, e Divã 2, de Cininha de Paula. Vergel, de Kris Niklison, e Sueño Florianopolis, de Ana Katz, foram os escolhidos