Editais dão r$ 9 mi a teatro e cinema

A Secretaria de Estado da Cultura divulgou ontem o resultado de dois editais de incentivo à cultura: o Fomento ao Cinema Paulista e o de Incentivo ao Teatro e à Dança Paulista. Somando o valor destinado aos dois editais, são mais de R$ 9 milhões investidos, provenientes das leis de incentivo fiscal (que permitem que as empresas destinem parte do imposto devido). Foram inscritos cerca de 150 projetos, selecionados por comissões. Em 2010, o governo estadual distribuirá R$ 20 milhões por meio de 22 editais do Programa de Ação Cultural da SEC. Além disso, há o Prêmio Estímulo de Curta-Metragem (R$ 960 mil) e o Prêmio São Paulo de Literatura (R$ 400 mil).