Editado inédito de Conan Doyle O primeiro romance de Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, foi posto à venda ontem no Reino Unido, 137 anos depois de ter sido escrito. A obra, titulada The Narrative of John Smith, perdeu-se no correio quando o autor a enviou para sua editora. Mais tarde, ele próprio a reescreveu de memória, contando as reflexões de um homem de 50 anos que vive trancado em sua casa por sofrer de gota. A Biblioteca Britânica decidiu agora publicar o romance escrito por Conan Doyle aos 23 anos, depois de obter o consentimento dos proprietários dos direitos do escritor inglês. Haverá também uma exposição sobre ele. / EFE