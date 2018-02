Édipo Rei busca comunicação com a plateia

Na pele do personagem título, Gustavo Gasparani vê-se diante do primeiro papel trágico de sua trajetória, majoritariamente ligada a comédias e a musicais. Em 2012, dividiu-se entre os papéis de um travesti no espetáculo musicado As Mimosas da Praça Tiradentes e do radialista Gentil Soares, na novela da Globo Cheias de Charme. "Venho de um percurso diferente. O mais perto que tinha chegado de algo assim foi com a tragédia carioca de Nelson Rodrigues, Bonitinha, Mas Ordinária", comenta o ator, que divide a cena com veteranos, como Amir Haddad e Rogério Fróes. "Mas não mudei a forma de trabalhar por causa disso. A situação representada é trágica. O meio para alcançá-la é o mesmo."

Quem vive desafio semelhante é Eliane Giardini. Distante do teatro há cinco anos, a intérprete saltou do sucesso televisivo Avenida Brasil para viver Jocasta, a mãe que se casa com o filho, assassino do próprio pai.

Parcela considerável da plateia já chega ao teatro sabendo qual é a trama à qual vai assistir: um oráculo prevê que o filho do rei Laio vai matar o pai e depois se casar com a mãe. Para fugir à profecia nefasta, o casal manda assassinar o recém-nascido. Ele, porém, acaba escapando e, sem saber, cumpre o mal que o destino lhe reservou.

Na tentativa de preservar o texto, alguns dos encenadores que montam tragédias optam por retomá-las tal qual foram escritas. Há, no outro extremo, aqueles que preferem se valer dos argumentos trágicos para criar suas leituras particulares, com feições contemporâneas.

A versão de Eduardo Wotzik não segue por nenhum desses dois caminhos. Tenta manter-se fiel ao texto. Mas não hesita em eliminar aquilo que poderia dificultar sua compreensão pelo público e alcança uma enxuta encenação, com pouco mais de uma hora. "Em geral, as traduções e adaptações têm distanciado a tragédia do espectador, tornando-as mais eruditas. Complicando sua linguagem e impedindo a clareza de sua narrativa", considera o diretor. "Trabalhamos no sentido inverso, buscando sempre a comunicação imediata do público. O que fiz foi ressaltar suas características. Édipo Rei é, na verdade, um thriller, uma trama perfeita com final surpreendente."

ÉDIPO REI. Sesc Belenzinho. Rua Padre Adelino, 1.000, tel. 2076-9700. 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/ R$ 24. Até 31/3. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.