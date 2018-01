Edição rara de Steinbeck é leiloada nos Estados Unidos Uma rara edição do livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, sobre a pobreza durante o período da Depressão, nos Estados Unidos, foi vendida no domingo por US$ 47,8 mil (cerca de R$ 94 mil) durante um leilão promovido pela Bonhams & Butterfields, de Los Angeles. A família do escritor promoveu a venda do livro, assim como de edições de outras obras do autor, que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1962, para financiar a reforma do estúdio do escritor na região oeste dos EUA. A casa de leilões Bonhams acredita que o valor obtido por As Vinhas da Ira, obra premiada com o Pulitzer, é um recorde mundial em leilão de romances de Steinbeck, disse Williamson. Já na Inglaterra, a casa de leilões Coys Spring Classics anunciou que vai leiloar no dia 27 um batmóvel utilizado na série Batman e Robin, transmitida pela TV nos anos 60. Espera-se arrecadar cerca de 112 mil com a venda.