Edição extra de 'Sambas-enredos de Todos os Templos'

"São presenças confirmadíssimas no show os cantores Zé Paulo Sierra (primeiro puxador de samba da Mangueira) e Luiz Lira (integrante do Berço do Samba de São Mateus), acompanhados por Ailton Nunes (mestre de bateria da Mangueira), Vitor Paulo ''Carica'' (diretor de bateria da Mangueira), Mestre Zoinho (mestre de bateria da Império da Casa Verde), Daniel da Grande Rio (diretor da Grande Rio) e Alemão de Cavaco (compositor, cavaquinhista, autor dos sambas-enredo 2011 da Mangueira e da X-9). As mulatas, daquelas de fazer perder o fôlego (e o sono!), são Priscila Araújo, Elaine de Abreu e Adriana Ferrari", informa texto de divulgação.

"Em nenhum outro bar de São Paulo reúnem-se carnavalescos desta categoria", afirma Cícero Cunha, um dos sócios do bar, ele mesmo integrante da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, de acordo com o release.

Outros carnavais - Os shows do projeto ''Sambas-Enredo de Todos os Templos'' acontecem quinzenalmente no Templo, sempre às quintas-feiras - exceto em casos especiais, como o de hoje. O próximo show acontecerá na quinta-feira, 22 de setembro, e além do time de sempre já está confirmada a presença de um convidado de peso: Leandro Lehart.

Sambas-Enredo de Todos os Templos

O Templo. Bar de Fé

Rua Guaimbé 322, Mooca

Tel. 2601-1441.

Couvert artístico: R$ 25

Bar abre às 19 horas (e vai até 2h); o show tem início àS 22 horas.

Manobristas: R$ 15