Edição de vida de Michelangelo O livro Vida de Michelangelo Buonarroti, histórica biografia do artista e arquiteto escrita em 1550 e em 1568 por Giorgio Vasari, ganha sua primeira tradução integral para o português em edição realizada pelo historiador Luiz Marques, professor da Unicamp. A obra será lançada hoje, às 18h30, na Livraria Cultura Arte no Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073). Editada pela Unicamp, a tradução conta com introdução e comentários feitos por Luiz Marques, que dedicou 20 anos de pesquisa nesse trabalho. Vida de Michelangelo Buonarroti baseia-se na edição de 1568 de Vasari, O livro tem 808 páginas e será vendido a R$ 86.