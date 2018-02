Edição de luxo para Sábato Magaldi A editora Giostri prepara uma nova versão do volume que vai reunir todos os textos de Sábato Magaldi, crítico teatral do Estado e do Jornal da Tarde entre 1954 e 1988. "Estamos separando por décadas para depois selecionar o material para um único volume em edição de luxo", conta Alex Giostri, editor responsável, que vem frequentando o apartamento de Sábato e de sua mulher, a escritora Edla Van Steen, no bairro de Higienópolis. "Estamos escaneando os originais que eles têm arquivado."