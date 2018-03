Edição de bolso é recolhida, mas há outras versões Entre as traduções da Odisseia, o poeta e professor de grego Érico Nogueira escolheu comprar a de bolso publicada pela Saraiva, reedição da versão assinada por Carlos Alberto Nunes para a Nova Fronteira. "Ele consegue reconstruir em português a métrica original", justifica, "mas a troca arbitrária feita pela editora do nome Odisseu para Ulisses prejudicou esse trabalho". Nogueira pediu à Saraiva para corrigir o erro, que comprometia o ritmo do épico. Foi prontamente atendido. "Já recolhemos a edição e estamos providenciando a mudança", garante o diretor comercial da livraria, Frederico Indiani. Das outras traduções, o poeta Nogueira, finalista do prêmio Jabuti, destaca a feita por Trajano Vieira ("ele inventa palavras, heleniza o português") e faz ressalvas à mais recente, do lisboeta Frederico Lourenço ("é a menos literária"), definindo a tradução clássica de Odorico Mendes (Edusp) de "obra-prima". / A.G.F.