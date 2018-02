Éder Jofre é estrela de vídeo Aos 76 anos, o boxeador Éder Jofre estreou como ator em O Baile, video recém-lançado da banda carioca Lestics. Dirigido por Pipol e Olavo Rocha, Jofre gravou em uma academia de boxe e no Centro Cultural Rio Verde. Um dos maiores boxeadores de todos os tempos, campeão mundial do peso galo em 1960, Éder, paulistano do Peruche, mostra que ainda mantém a forma em um filme que faz com que o ritmo de seus pés e o preparo para a luta criem um paralelo com o ritmo e a dança que a música sugere. O Lestics está lançando seu quinto disco, História Universal do Esquecimento. Filho de Kid Jofre, a carreira de Éder nunca foi objeto de um filme.