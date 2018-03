Eddie Murphy vai apresentar Oscar Retomando a tradição com Bob Hope, Johnny Carson, Billy Crystal, Steve Martin e Whoopi Goldberg, o ator e comediante Eddie Murphy apresentará sozinho a cerimônia de entrega do Oscar em 2012, anunciaram, anteontem, os produtores Brett Ratner e Don Mischer. O último comediante a ser mestre de cerimônias da premiação da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas foi Jon Stewart, em 2008. Murphy afirmou que está "enormemente honrado" com o convite. O ator havia feito apenas uma breve aparição na TV em abril, no Comedy Awards. A 84.ª cerimônia do Oscar está marcada para 26 de fevereiro, no Kodak Theatre de Los Angeles. / AP