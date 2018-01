Eddie Murphy se separa duas semanas após casamento

O ator Eddie Murphy e sua mulher, Tracey Edmonds, se separaram duas semanas apenas depois de se casarem na Polinésia francesa, informou na quarta-feira a revista People. O astro de "Shrek" e "Dreamgirls" e a produtora de cinema Edmonds se casaram em 1.º de janeiro numa ilha particular ao largo de Bora Bora. O casal precisava fazer uma cerimônia em solo americano para legalizar o casamento nesse país. Mas, em comunicado conjunto, Murphy, 46 anos, e Edmonds, 40, disseram à People que não o farão e que resolveram continuar sendo amigos. "Após muita avaliação e discussão, decidimos conjuntamente que vamos abrir mão de uma cerimônia legal, já que ela não é necessária para definir mais o nosso relacionamento", diz o comunicado. "A recente união simbólica em Bora Bora representou o profundo amor, amizade e respeito que sentimos um pelo outro em nível espiritual, mas optamos por permanecer amigos", acrescentou. Eddie Murphy separou-se em 2006 de sua mulher Nicole, com quem ficou casado 13 anos e com quem tem cinco filhos. No ano passado ele foi pai de uma filha de Melanie Brown, das Spice Girls, mas só reconheceu a paternidade quatro meses após o nascimento da menina. Tracey Edmonds separou-se no ano passado de seu marido, o cantor e compositor de R&B Kenneth "Babyface" Edmonds, com quem tem dois filhos.