Eddie Murphy reconhece que é pai de bebê de Spice Girl O ator e comediante norte-americano Eddie Murphy reconheceu publicamente ter uma filha com a cantora do grupo Spice Girl Melanie Brown, que entrou com uma ação de reconhecimento de paternidade contra ele no início da semana. Um comunicado breve divulgado pelo assessor de Murphy, na sexta-feira, afirma que o ator, astro da série de filmes "Um Tira da Pesada", hoje com 46 anos, "sempre honrou e continuará honrando as suas responsabilidades de pai". "O senhor Murphy e a senhora Brown ficaram juntos por um período muito curto e nunca fizeram planos de qualquer tipo", diz o comunicado. "Ele reconhece a paternidade da criança Angel, tem pago a pensão da criança, assim como cobriu as despesas da gravidez." A nota conclui: o ator "vê o tema como um assunto pessoal e, dessa forma, não fará mais comentários a respeito". Murphy não havia reconhecido publicamente a paternidade. Melanie Brown entrou com a ação contra o ator em Los Angeles, na quarta-feira, com o objetivo de ter a paternidade reconhecida legalmente e de receber apoio para a menina de três meses. Em junho, um teste de DNA confirmou que Murphy é o pai do bebê de Brown, Angel Iris Murphy Brown, nascido em abril. O casal teve um relacionamento no ano passado, e Brown, de 32 anos, indicou Murphy como pai na certidão de nascimento. Revistas de celebridades relataram nesta semana que Murphy ficou noivo da sua namorada de dez meses, Tracey Edmonds. O ator tem cinco filhos do seu primeiro casamento com Nicole Mitchell. Em junho passado, as Spice Girls anunciaram que se reuniriam para um turnê mundial a partir de dezembro. (Por Steve Gorman)