Eddie Murphy reconhece paternidade após queixa de Spice

O ator americano Eddie Murphy admitiu publicamente que é o pai de uma filha da cantora Melanie Brown, a "Scary" do conjunto Spice Girls. Em declaração emitida em Los Angeles, o agente de Murphy afirmou que ele "sempre cumpriu e continuará cumprindo as suas responsabilidades de pai". O ator e a cantora mantiveram uma breve relação e não fizeram planos de nenhum tipo para o futuro, acrescentou. "Ele reconhece a paternidade de Angel e sustenta Melanie, além de cobrir as despesas com a gravidez", garantiu o agente neste sábado, 4. Ele explicou que o astro considera o assunto privado e que "portanto não fará mais comentários". Melanie Brown, de 32 anos, tinha solicitado esta semana aos tribunais a ajuda econômica do ator para a filha dos dois. Ela pediu também a custódia única da menina, assim como o reconhecimento legal da paternidade por parte do ator. Testes de DNA determinaram que Murphy é o pai do bebê, que tem 4 meses. O ator tem mais cinco filhos, fruto de seu casamento com Nicole Mitchell Murphy, de quem se divorciou em 2005, e dois de relações anteriores com Tamara Hood e Paulette McNeely. Além de Angel, Melanie tem uma filha de 8 anos.